Magico Halloween al Bosco di Paliano con spettacoli, fachiri, fantasmi e musica fino a notte fonda

Ultimo fino settimana per la stagione 2021 al Bosco di Paliano prima della chiusura invernale con una giornata interamente dedicata alla Festa di Halloween per grandi e piccini con spettacoli, giochi, fachiri, musica e cartomanti, percorso horror, tiro con l’arco ai fantasmi, passeggiate a cavallo con la lanterna.

Bbq notturno o possibilità di cenare su prenotazione, con musica e dj set.

Il tutto in un ambiente veramente magico che farà scoprire ai visitatori gli oltre 30 ettari di verde tra le province di Roma e Frosinone sotto un nuovo punto di vista con atmosfere uniche: musica, luci, buon cibo e prodotti locali di qualità con il nono appuntamento della rassegna Sapori del territorio al Bosco con la partecipazione del Comune, della Pro Loco di Paliano.

Il sabato 30 ottobre si potrà continuare a visitare il Bosco di Paliano come di consuetudine, ovvero per fare tante attività all’aria aperta, come il tiro con l’arco, passeggiate a piedi e in bicicletta o anche a cavallo!

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni:

SABATO 30 OTTOBRE

CAVALLI AL BOSCO

Dalle 10,00 alle 18,00 le simpatiche Diana e Penelope aspettano bambini e ragazzi per una bella passeggiata!

Dalle ore 13,00 SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Questo weekend Lasagne con Zucca e granella di Castagne (o al ragù)

Vini del Casale della Ioria di Anagni

E’ consigliata la prenotazione 370 1533848

Alle 15,30 La Palestra nel Bosco

Un appuntamento di fitness completamente immersi nella natura.

Istruttori qualificati vi guideranno durante l’allenamento sportivo che si articolerà attraverso il Functional Training e il Pilates.

ORE 15:30 FUNCTIONAL TRAINING

Per allenamento funzionale si intende un allenamento finalizzato a migliorare il movimento dell’intero corpo caratterizzato da movimenti globali.

ORE 16.15 PILATES

È un metodo di allenamento finalizzato alla presa di coscienza del proprio corpo per rafforzarlo correggere la postura e migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti.

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, tappetino, asciugamano.

Costo 15 euro – se si partecipa ad una sola lezione 12 euro

E’ consigliata la prenotazione: 370 1533848

Tiro con l’arco

Dalle 10,00 alle 18,00 istruttori qualificati potranno seguire adulti e bambini in questa entusiasmante disciplina.

DOMENICA 31 OTTOBRE

Speciale Halloween al Bosco di Paliano

Spettacoli, giochi, fachiri, musica e cartomanti, percorso horror, tiro con l’arco ai fantasmi, a cavallo con la lanterna. Zucche e marshmallows, bbq o cena su prenotazione. Musica e dj set.

Questo e tanto altro ancora sarà la Festa di Halloween nel bosco… non mancare! Halloween party – Notte stregata nel bosco

Il Bosco sarà aperto come sempre dalla mattina alle 10 (ingresso intero 5 euro e ridotto 3 euro (dai 3 ai 12 anni e over 70) con le seguenti attività:

Esibizione di falconeria alle ore 11,30

Tiro con l’arco (tutto il giorno) 5 Euro

Passeggiate a cavallo (tutto il giorno) per grandi e piccoli dai 4 ai 15 Euro

Noleggio biciclette (tutto il giorno) 10 Euro per 2 ore

Lettura delle carte angeliche con la Strega Morgana (tutto il giorno) 5 Euro

Trattamento energetico Shiatsu (tutto il giorno) 5 Euro

Maga truccatrice (tutto il giorno) 3 euro a persona

Per la rassegna Sapori del territorio, dalle ore 13,00 Lasagna di zucca con granella di castagna e/o al ragù (5 Euro (consigliata la prenotazione) e vino della Cantina Casale della Ioria di Anagni. 🍷

Inizio della Festa di Halloween alle ore 17,00 🎃 con La pentolaccia (gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni)

Lancio delle lanterne (si acquistano in loco, 2,50 Euro l’una)

Esibizione dei fachiri del fuoco dalle 19 alle 21, gratuita

Passeggiate a cavallo con la lanterna!

Percorso horror dalle 18,00 alle 23,00 2 euro a persona

Cena con vellutata di lenticchie, piatto a sorpresa e fritti vegetali e di pollo (consigliata la prenotazione)

Cocktails, vino e birra!

Dj set dalle 21

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni e over 70, gratuito sotto i 3 anni.

