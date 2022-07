“Magic moment” per la Velosport, Gargiulo vince a Castelliri, Palleschi trionfa in pista

E’ davvero un momento magico per la Velosport Ferentino, società ciclistica giovanile che dopo aver organizzato quattro gare giovanili tra il mese di maggio e giugno, si è resa protagonista di ottimi successi nelle ultime competizioni ciclistiche regionali.

Al 59^ Circuito Valle del Liri – Memorial Enzio Bartolomucci che si è corso domenica a Castelliri, in provincia di Frosinone, a sollevare le braccia al cielo per primo è stato Federico Gargiulo, alla seconda vittoria stagionale, che ha vinto in solitaria una gara molto dura e selettiva per gli Esordienti. Gargiulo ha vinto con il tempo di 1h03’ la gara Esordienti e conquistando anche il titolo Provinciale FCI Frosinone Esordienti 2° anno. Nella categoria Esordienti al 9^ posto è giunto l’altro atleta della Velosport Pietro Caponera, bene al rientro dopo un lungo stop Giulio Prete.

Tra gli Allievi, sempre a Castelliri, 8° posto per Alessandro Palleschi, bene anche Buttarazzi nel gruppo dei primi. Un plauso anche ai nuovi arrivati in casa Velosport Ferentino, Filippo De Arcangelis Del Forno all’esordio tra gli Esordienti e Fiore Zullo alla terza presenza con gli Allievi.

Una domenica “caldissima” ma ricca di soddisfazioni per la Velosport Ferentino.

Nei giorni scorsi, invece, sono arrivati tre titoli regionali FCI Lazio per l’atleta della Velosport Ferentino Alessandro Palleschi, nativo di Monte San Giovanni Campano.

Presso il velodromo di Forano, in provincia di Rieti, Palleschi ha conquistato la vittoria nella specialità della “velocità individuale”, per poi aggiudicarsi anche il titolo regionale nella specialità “Velocità a squadre” e “Omnium”. Un grandissimo Palleschi, in grande spolvero nelle gare in pista che ha saputo sfruttare appieno le sue qualità tecniche in bicicletta.

Alessandro Palleschi dopo le 3 maglie di campione regionale su Pista ha conquistato anche la maglia di Campione Provinciale su Strada, categoria Allievi, a Castelliri, così come detto anche Federico Gargiulo nella categoria Esordienti 2° anno.

I complimenti a Gargiulo e Palleschi per le due maglie di Campione Provinciale FCI Frosinone 2022, per le vittorie in pista, e per il successo di Castelliri sono arrivati anche dal direttore sportivo Morsilli e dal presidente Cardarilli.

MARIO MORSILLI (Direttore Sportivo Velosport Ferentino)

“Nell’ultimo periodo Federico Gargiulo è migliorato tanto, settimana dopo settimana, e abbiamo deciso di adottare una strategia che è risultata vincente a Castelliri, rischiando nel tratto finale in salita dove è riuscito a fare la differenza ottenendo una bellissima vittoria staccando gli avversari con una decina di secondi di vantaggio. Siamo contentissimi per questo obiettivo. Sono felice per Federico, ho urlato a più non posso domenica, e ancora oggi non ho recuperato la voce, ma ben venga se sono questi i risultati.

Anche Alessandro Palleschi è stato bravo a Castelliri, dove ha ottenuto un buon piazzamento per quelle che sono le sue qualità (8°), ma di lui vorrei esaltare le sue vittorie in pista con ben tre titoli regionali. Sono traguardi che in questa stagioni ci stanno dando parecchie soddisfazioni”.

WALTER CARDARILLI (Presidente Velosport Ferentino)

“E’ un’enorme soddisfazione la vittoria di Federico Gargiulo. Ce lo aspettavamo perché è il nostro modo di lavorare, cioè permettere ai ragazzi di crescere con il tempo e il lavoro, evitando inutili pressioni. Complimenti a Federico per il lavoro e l’impegno che ha sempre dimostrato.

Palleschi ha rispettato quello che di buono abbiamo sempre pensato di lui. I tre titoli regionali in pista sono un risultato importante, che ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. E ora il premio di svolgere il campionato italiano in pista, proprio con la maglia della Velosport.

Un plauso a Gargiulo e Palleschi per i titoli provinciali nella categoria Esordienti 2° anno e Allievi. Un ringraziamento sento di farlo al direttore sportivo Mario Morsilli, un amico e un esempio per i ragazzi, e questo lo considero fondamentale per la loro crescita. Questi successi sono anche il frutto del suo lavoro e della sua disponibilità nei confronti dei ragazzi. Stiamo già lavorando per la prossima stagione 2023, dove contiamo di poter allestire delle formazioni giovanili molto competitive”.

