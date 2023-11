Maggiorazione del 50% di carburante agricolo per l’irrigazione. Domande all’ufficio UMA di Cisterna di Latina entro il 20 novembre

Cresce dal 30 al 50% la maggiorazione di carburante agricolo per l’irrigazione concessa dalla Regione Lazio.

Con Determina G14553 del 6.11.2023, la Direzione Regionale Agricoltura ha disposto di maggiorare del 50% il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato rispetto a quello stabilito in via ordinaria per quelle tipologie di coltura, concernenti lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, che richiedono lavorazioni nell’ultimo bimestre 2023, al fine di sopperire ai maggiori consumi effettivi di carburante causati dall’eccezionale condizione di andamento climatico sfavorevole accertato.

Per procedere all’assegnazione, i richiedenti dovranno dare evidenza di aver già ritirato e utilizzato il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato secondo i valori tabellari stabiliti dal D.M. 30 dicembre del 2015.Le richieste vanno inoltrate – entro il 20 novembre prossimo – all’indirizzo pec: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it utilizzando il modello denominato “Richiesta carburante” presente nella voce “Modulistica” della sezione “U.M.A.” nel sito internet comunale.Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio U.M.A. al tel.06.96834345, orario di ricevimento pubblico: mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 15.00 alle 17.30, venerdì su appuntamento.«Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno – afferma l’assessore all’Agricoltura Emiliano Cerro – per tante aziende agricole che hanno visto prosciugare le proprie concessioni di carburante già nei mesi estivi a causa dell’irrigazione delle colture messe a rischio dalla siccità. Affinché si possa far fronte serenamente alle necessità di carburante per le colture di fine anno, invito gli agricoltori del territorio a presentare sin da oggi domanda presso lo sportello U.M.A. del Comune di Cisterna di Latina».

comunicato stampa – foto archivio