Maggioranza in frantumi: Mastrangeli ostaggio dei numeri, il Comune di Frosinone nel caos politico

La maggioranza che sostiene il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, appare sempre più fragile e attraversata da profonde divisioni interne. L’ultima seduta del Consiglio comunale ha certificato una situazione politica che ormai sembra sfuggire al controllo: assenze pesanti, votazioni complicate e un equilibrio che regge soltanto grazie a numeri sempre più risicati.

Il presidente del Consiglio comunale Marco Ferrara resta al suo posto, ma la vera fotografia emersa dall’aula è quella di una coalizione lacerata, dove le tensioni tra gruppi e consiglieri continuano ad aumentare. Le fibrillazioni interne, i distinguo e le prese di distanza dimostrano come la cosiddetta maggioranza “trasversale” stia attraversando una delle fasi più difficili dall’inizio della consiliatura.

A pesare sono soprattutto le divisioni politiche e personali che da settimane alimentano uno scontro interno senza precedenti. Il risultato è un’amministrazione che fatica a trasmettere compattezza e che rischia di rallentare l’azione amministrativa proprio mentre la città attende risposte concrete su opere pubbliche, servizi e sviluppo.

L’impressione è che il clima sia ormai quello di una campagna elettorale permanente, con equilibri precari e continui tentativi di ricomporre una maggioranza che, almeno sul piano politico, appare sempre più distante dall’immagine di stabilità promessa ai cittadini.

Il rischio è evidente: senza un chiarimento definitivo, ogni provvedimento potrebbe trasformarsi in una prova di forza, con il Consiglio comunale costretto a vivere nell’incertezza e la città che assiste a uno spettacolo politico fatto di veti, dissensi e continui colpi di scena.

A questo punto la domanda è inevitabile: la maggioranza riuscirà davvero a ritrovare compattezza oppure Frosinone è destinata a convivere ancora con una crisi politica che sembra non avere una via d’uscita?