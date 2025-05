Maggioranza in crisi ad Arce: “Revocato l’assessorato a chi ha garantito la fiducia”

Apprendiamo che la nota diramata alla stampa dal Comune di Arce intende mistificare la realtà.

In verità Sisto Colantonio, Valeria Gemma ed Elisa Santopadre lo scorso 7 maggio hanno costituito il gruppo consiliare di maggioranza, “Arce al Centro”, così come previsto dalla legge, confermando la fiducia a Germani e l’adesione al programma elettorale dello stesso.

Tale fiducia è stata dichiarata nuovamente dai tre con voto favorevole nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 22.05.2025, unitamente alla votazione del bilancio consuntivo.

Ebbene il Sindaco Germani ha potuto constatare pubblicamente di avere la maggioranza esito delle urne elettorali del 2021, che, a suo dire, era necessaria per arrivare a fine mandato.

Non si riesce a comprendere, quindi, quale sia stata poi la necessità di ricorrere “ad una maggioranza più inclusiva ed allargata”, da lui stesso oggi citata.

La realtà dei fatti è evidente e ben diversa da quella che è stata descritta.

Nonostante la dichiarata fiducia da parte di “Arce al Centro” si è preferito calpestare il voto espresso dai cittadini, revocando un assessorato a un membro della maggioranza per donarlo a un consigliere di opposizione.

Non solo l’evocata necessità di riequilibrare le deleghe all’interno della maggioranza non sussisteva, ma si è andati ben oltre, cercando dapprima una sponda nella minoranza, disegnando la pagina più vergognosa della politica arcese.

Ma vi è di più!

Se la costituzione di un nuovo gruppo consiliare di maggioranza, legittimamente costituito, non era accettato di buon grado, allora avrebbe dovuto fare scelte diverse da subito e procedere alle consultazioni ben prima dell’ultima seduta consiliare.

Al contrario, ha intenzionalmente rinviato ogni decisione per assicurarsi prima la votazione favorevole della fiducia nei suoi confronti e del bilancio consuntivo, che gli avrebbero garantito la permanenza sullo scranno più alto in Consiglio comunale, tradendo così la fiducia di chi non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno.

Per questi motivi, i consiglieri di “Arce al Centro”, non condividendo queste dinamiche politiche di basso profilo, con responsabilità e coerenza, hanno deciso di abbandonare le fila della maggioranza e proseguire l’attività amministrativa dai banchi dell’opposizione.

Comunicato stampa a firma di Sisto Colantonio, Valeria Gemma e Elisa Santopadre

