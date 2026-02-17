Maggioranza compatta al fianco del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini

«La storia personale e professionale del nostro Sindaco Valentino Mantini parla prima di ogni cosa. Ha servito le Istituzioni per trent’anni con rigore e dedizione, con la stessa faccia e le stesse mani, senza mai modificare i suoi comportamenti prima e dopo essere stato eletto dalle cittadine e dai cittadini della nostra comunità.

Quanto avvenuto in questi giorni ci amareggia, ma ora è necessario proseguire con l’azione della nostra Amministrazione per portare a termine gli impegni assunti verso la città, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità con serietà e senso delle Istituzioni.

Abbiamo piena fiducia nell’operato della Magistratura e al contempo ribadiamo lo spirito garantista verso gli indagati nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza che vale per chiunque.

E ancora, vale per chiunque il richiamo alla responsabilità politica nell’interesse esclusivo della nostra comunità e per sostenere una città in profonda crescita e trasformazione, oggi sicuramente scossa ma che saprà con fiducia rialzare la testa anche in questa occasione.

Venerdì scorso, il Sindaco ha richiesto al Presidente del Consiglio Comunale di riunire i rappresentanti dei gruppi politici dell’assise con la stessa trasparenza che lo ha sempre contraddistinto, così come ha fatto in questi 4 anni di mandato».

Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza di Cisterna Aura Contarino (Pd), Piero Paliani (lista civica Conosco Cisterna), Elio Sarracino (M5S) e Mascia Cicchitti (lista civica Sempre Cisterna).