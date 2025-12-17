Madre e figlio investiti da un’ auto, momenti di paura in via Marittima a Frosinone

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Marittima, dove una donna e il figlio minore sono rimasti coinvolti in un investimento stradale. L’incidente si è verificato poco dopo le 18, mentre i due stavano attraversando la carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, insieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La madre e il bambino sono stati successivamente trasportati in ospedale per accertamenti e cure del caso.

Foto archivio

