M5S Sora: un questionario per diventare attori protagonisti della politica locale

La partecipazione dei cittadini alla vita politica è uno dei principi che da sempre ispira l’azione del MoVimento 5 Stelle. Si ritiene che il coinvolgimento dei cittadini, attraverso la condivisione di progetti e programmi riguardanti la propria città, sia il modo migliore per avvicinarli alle istituzioni e farli divenire parte attiva nella vita pubblica locale.

Al fine di permettere la partecipazione dei sorani e trasformarli da semplici comparse – ricercate solo in prossimità del voto – in attori protagonisti della proposta politica, il M5S Sora ha deciso di coinvolgerli ulteriormente rispetto a quanto fatto in questi anni sottoponendogli un questionario on-line di 15 domande, disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMz2jhW7NHQIWaWoJq9TgtrrPFmmwyUu6Ep3RtwwVhl4G5_w/viewform?usp=pp_url.

Si tratta di una serie di domande alle quali è possibile rispondere in meno di 5 minuti, con le quali si chiede ai sorani di esprimere il proprio pensiero riguardo alcune tematiche. L’obiettivo è quello di costruire, anche attraverso l’esame delle risposte dei cittadini, un elenco di proposte da sviluppare e realizzare.

Si ricorda, infine, che le persone interessate possono contattare il M5S Sora inviando un messaggio sulla pagina Facebook:

https://www.facebook.com/cinquestellesora o inviando un’e-mail all’indirizzo: mu5s.sora@gmail.com

Il Portavoce Fabrizio Pintori

COMUNICATO STAMPA