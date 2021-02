M5S Sora: “presentato esposto alla Procura su un Bilancio Consolidato”

Negli scorsi giorni il M5S Sora ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in merito ad un Bilancio Consolidato.

Dallo studio degli atti e dei documenti in possesso del M5S Sora sembrerebbero emergere delle incongruenze, soprattutto in merito ad alcune dichiarazioni in esso contenute. Pertanto, si è ritenuto opportuno sottoporre al prudente vaglio della magistratura tutti gli aspetti contradditori rilevati nell’importante documento e nei suoi allegati.

Come già fatto in passato e promesso durante la scorsa campagna elettorale, il M5S interesserà le autorità competenti (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ANAC) ogni qual volta si presenti l’ipotesi di irregolarità o di uno spreco di denaro pubblico in danno ai cittadini sorani.

Ebbene, il M5S Sora continua a mantenere fede all’impegno assunto.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori