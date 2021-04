M5S Sora: lavori a Pontrinio, tutto inesorabilmente fermo

Il 22 luglio 2020 il M5S Sora, con un’interrogazione urgente chiese al Sindaco De Donatis di fare chiarezza riguardo lo stato dell’arte dell’iter amministrativo relativo ai lavori di riqualificazione del quartiere Pontrinio – per i quali era stata stanziata la somma di Euro 274.786.84 e che dovevano terminare entro il 31 dicembre 2018 – a seguito di un protocollo d’intesa siglato con l’ATER. Nel rispondere all’interrogazione, il Sindaco dichiarò che le procedure di affidamento dei contratti non erano state completate per via di un ritardo dovuto ad un eccesso di lavoro in capo al personale deputato allo svolgimento delle suddette pratiche, aggiungendo che entro la fine di dicembre 2020 i lavori sarebbero partiti.Ad oggi la situazione non è affatto cambiata, tanto che nei primi mesi di gennaio 2021, per mezzo di un’ulteriore interrogazione seguita da comunicato stampa, il M5S Sora ha ricordato al Sindaco la mancata ottemperanza alla promessa fatta ai cittadini, l’ennesima non portata a compimento.Alla luce della evidente e fallimentare esperienza politica dell’attuale Amministrazione comunale che sta per volgere al termine, i cittadini sorani, nel caso specifico quelli del quartiere Pontrinio – come sottolinea Benedetto De Vittoris, attivista del M5S – si ritrovano ancora una volta vittime di un’inerzia amministrativa, nonostante le attenzioni che la vicenda ha ricevuto sia a livello politico che a livello mediatico.

comunicato stampa