M5S Sora: il programma sarà la base del confronto

In vista delle Amministrative 2021 il M5S Sora presenterà, con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, un documento contenente i punti che considera prioritari per il proprio impegno politico a favore dei Sorani e che informeranno l’azione di governo della città qualora gli elettori decidessero di attribuirle il consenso necessario per amministrare Sora.

A breve il documento sarà pronto ed il M5S Sora si dichiara disposto a confrontarsi sui punti in esso contenuti con le altre formazioni politiche, sociali, civiche e con cittadini organizzati che intendessero partecipare alla competizione elettorale comunale del 2021 per verificare la possibilità di costruire un’alleanza programmatica fondata su un unico programma elettorale.

Successivamente alla presentazione ufficiale ai cittadini e agli organi di informazione del documento programmatico, si procederà a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la costruzione di tale alleanza mediante incontri con le delegazioni delle formazioni politiche e civiche con cui il M5S Sora deciderà di confrontarsi.

Nel percorso comune che sarà eventualmente realizzato con tali formazioni si procederà a rendere operativo il “cantiere” del futuro programma elettorale. In tal modo i punti del documento programmatico, unitamente agli altri che le altre forze riterranno rilevanti per la futura comune azione di governo, saranno sviluppati, in esito ad un trasparente confronto tra tutte le componenti aderenti all’aggregazione, in “Agenda Sora 2026”, il programma elettorale. Il documento “Agenda Sora 2026” sarà redatto da un’apposita Commissione composta da rappresentanti di ciascuna formazione politica e civica.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori