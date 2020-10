M5S Sora: forte nell’opposizione, forte nelle proposte a favore dei sorani

L’ultimo Consiglio Comunale ha dimostrato, ancora una volta, che l’azione politica portata avanti dal M5S Sora è caratterizzata non solo da una forte attività di opposizione, ma anche da un’importante attività propositiva. Attività testimoniata, tra l’altro, dalle numerose proposte presentate negli anni.

In particolare, nel corso dell’ultima seduta il Consiglio Comunale ha dato seguito alla mozione del M5S Sora (si veda il link: https://5stellesora.blogspot.com/2019/10/il-m5s-sora-presenta-una-proposta-di.html) contro lo spreco alimentare – proposta nata a seguito del convegno intitolato “Sora non spreca” (si veda il link: https://5stellesora.blogspot.com/2019/09/convegno-sora-non-spreca.html) – introducendo tra le varie modifiche al “Regolamento della TARI” l’art. 11 ter che consentirà di ottenere una riduzione della tassa per i titolari delle utenze non domestiche che doneranno beni alimentari alle persone in difficoltà economica.

In secondo luogo, l’Assise cittadina ha approvato all’unanimità un’altra mozione (si veda il link: https://5stellesora.blogspot.com/2020/06/il-m5s-sora-propone-di-istituire-il.html) con la quale si chiedeva l’istituzione di un fondo di solidarietà, che il M5S Sora ha proposto di denominare “SoraAiuta”. L’auspicio è che tale fondo possa diventare operativo quanto prima, in quanto delle risorse del fondo potrebbero beneficiarne coloro che non siano destinatari di altre provvidenze pubbliche ovvero che, pur avendo ricevuto qualche forma di aiuto, necessitino di risorse integrative per coprire i propri fabbisogni perché prive dei requisiti richiesti per ottenerli. Un altro aspetto importante è che il fondo potrà essere alimentato mediante le donazioni di singoli cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni di vario genere, in quanto queste, a norma dell’art. 66 del Decreto “Cura Italia”, potranno essere detratte sia dall’imposta lorda sul reddito che dal reddito d’impresa.

Per entrambe le proposte il M5S Sora si è ispirato a quanto fatto in altri Comuni ove tali strumenti sono già attivi e stanno dando risultati significativi, attuando anche a Sora le cosiddette “buone pratiche”.

Si ritiene opportuno rimarcare che l’approvazione delle proposte presentate non è una vittoria del M5S Sora, bensì un successo dell’intero Consiglio Comunale che ha dimostrato che si possono dare risposte concrete alle esigenze ed ai problemi dei cittadini e delle imprese. Si rivolge, pertanto, un ringraziamento a tutti i Consiglieri che hanno sostenuto le proposte con il loro voto favorevole.

Il Portavoce Fabrizio Pintori