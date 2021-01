M5S Sora: chiesto un nuovo Regolamento per l’assegnazione degli immobili di proprietà del Comune

In questi giorni il M5S Sora ha depositato una proposta di mozione per chiedere l’approvazione di un nuovo “Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo di immobili di proprietà comunale” ovvero la sostanziale modifica di quello vigente, allo scopo di garantire al meglio il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

Rispetto al vigente Regolamento con la mozione si voglio introdurre alcune novità significative in ossequio dei menzionati principi. Infatti, si chiede che la scelta dell’assegnatario avvenga in seguito all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica indetta tramite un avviso, da pubblicizzare adeguatamente, contenentetutti gli elementi essenziali per favorire la massima partecipazione degli eventuali soggetti interessati, le cui istanze dovranno essere vagliate da un’apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata dal Comune.

Inoltre, appare opportuno che, nel definirei criteri per l’attribuzione dei punteggi per l’aggiudicazione, si tenga conto di vari elementi quali ad esempio:

– le caratteristiche del progetto presentato dal richiedente per l’utilizzo dell’immobile inteso come bene strumentale per la realizzazione di un’attività a beneficio della città;

– il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo al progetto;

– se, in riferimento al progetto per l’utilizzo dell’immobile, il richiedente abbia già svolto attività simili a quelle indicate con il Comune o con altre amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed esperienze.

Infine, si ritiene sia necessario intervenire anche sulla durata dell’assegnazione degli immobili aumentandola da uno a tre anni (più due di eventuale proroga), per consentire una migliore gestione dell’immobile.

Si auspica che sulla proposta di mozione possa svolgersi in Consiglio Comunale un dibattito costruttivo che porti alla sua approvazione,soprattutto per cercare di fornire una risposta concreta alle tante Associazioni che operano a Sora.

Il Portavoce Fabrizio Pintori