M5S Sora: attuata la nostra mozione, in arrivo le foto trappole contro l’abbandono dei rifiuti

La fine dell’anno porta una buona notizia. In questi giorni è stata pubblicata sull’albo pretorio una determina per l’acquisto di undici foto trappole. Si tratta di strumenti che vengono impiegati in numerosi Comuni per sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti.

Con questo provvedimento viene, quindi, data attuazione alla mozione che il M5S Sora presentò sull’argomento proprio allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e della nascita delle cosiddette micro-discariche, ma soprattutto per tutelare la salute delle persone, l’ambiente, l’igiene pubblica ed il decoro urbano, nonché ridurre i costi di gestione del servizio rifiuti ed di conseguenza la TARI gravante sui cittadini. Infatti, a proposito del costo della TARI, non si deve dimenticare che l’allora “Ambiente surl” nel Piano Economico Finanziario del 2019-2020 aveva riportato che, a causa delle troppe discariche, era stato necessario triplicare i viaggi dei mezzi per portare i rifiuti indifferenziati alla Saf. Ovviamente la triplicazione dei viaggi non può che ripercuotersi sul costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si riflette sui cittadini attraverso il pagamento della TARI.

Con l’attuazione della mozione si fornisce, quindi, una risposta concreta a tematiche molto sentite dalla cittadinanza. Ed al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che la mozione venne approvata all’unanimità dai Consiglieri comunali presenti alla seduta del 1 luglio 2019. Pertanto, si rivolge un ringraziamento a tutti coloro che votarono in favore della proposta del M5S Sora, perché si tratta di un risultato ottenuto da tutta la città. A dimostrazione che le buone idee non hanno colore politico.

Al momento non resta che augurarsi che le foto trappole possano entrare in funzione il prima possibile.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori