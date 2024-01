M5S Lazio: “Si ad antifascimo in statuto Regione. Sottoscritta Proposta di Legge”

“Il Movimento 5 Stelle ha convintamente sottoscritto la Proposta di Legge a prima firma della consigliera Eleonora Mattia per inserire nello Statuto della Regione Lazio il riferimento al valore dell’antifascismo e della Resistenza.

Crediamo che questi principi fondanti della nostra Repubblica, dai quali nasce la nostra Costituzione, debbano essere parte integrante della struttura di ogni democrazia. C’è una storia che non deve ripetersi e i numerosi episodi che hanno visto esplodere rigurgiti fascisti offrono un quadro preoccupante. Perché il fascismo non è solo “la marcia su Roma”, è odio per chi è diverso, è disparità sociale, intolleranza, tutela di chi è già tutelato, nessun interesse per chi è più fragile.

Riteniamo che inserire il concetto di antifascismo nello Statuto della Regione Lazio vada oltre la giusta stigmatizzazione delle violenze, degli squadrismi e degli autoritarismi, e si inserisca in un’ottica più ampia in cui vengono dati, a tutti gli individui, uguale valore e uguali opportunità. Perché i fascisti in doppiopetto non sono meno pericolosi di quelli con la camicia nera”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA