M5S Lazio, raccolta fondi on line da attivisti di Boville Ernica

“Una raccolta fondi on line lanciata su Facebook per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria covid19: è l’iniziativa avviata dagli attivisti del MoVimento 5stelle di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, al centro del nuovo video della campagna ‘Storie di Solidarietà’ del gruppo consiliare M5S in Regione Lazio, che sui propri canali social sta raccontando testimonianze di altruismo ai tempi del coronavirus. Anche nel caso dell’iniziativa di Boville Ernica, la risposta dei cittadini e dei commercianti del paese è stata immediata ed una grande quantità di generi alimentari è stata raccolta e distribuita. C’è stata anche un’azienda della zona che produceva rivestimenti per automobili e che dopo essersi riconvertita alla fabbricazione di mascherine, ha donato centinaia di pezzi per adulti e bambini. In questa fase così complessa, e per taluni drammatica, tutto il paese si è unito in un unico grande slancio e la collettività ha fatto da scudo al bisogno dei singoli. Questo significa riscoprirsi comunità”.

Così in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio.

COMUNICATO STAMPA

Correlati