M5S Lazio: proposta di legge per l’inserimento delle Terapie Integrate nel Trattamento Oncologico

“Il Movimento 5 Stelle Lazio ha presentato oggi una proposta di legge per l’inserimento delle Terapie Integrate nel Trattamento Oncologico. Lo scopo è quello di integrare terapie convenzionali e complementari, come agopuntura, mindfulness, musicoterapia e supporto psicologico, nei percorsi di cura oncologici. Questi approcci, validati scientificamente, non solo contribuiscono a ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti, ma migliorano il benessere psico-fisico dei pazienti e riducono il rischio di recidiva.

Con oltre 395.000 nuovi casi di tumore maligno diagnosticati in Italia solo nel 2023 e un aumento previsto per i prossimi due decenni, la lotta contro il cancro rimane una priorità assoluta. Tuttavia, nonostante i significativi progressi nella prevenzione e nelle cure oncologiche, gli effetti collaterali dei trattamenti, come fatica cronica, dolore e disturbi cognitivi, continuano a impattare negativamente sulla qualità della vita dei pazienti.

Il piano prevede l’istituzione di un Centro di Coordinamento regionale e, in ogni ASL, almeno una struttura specifica, che avrà il compito di ottimizzare le risorse, monitorare le attività e garantire un accesso equo e omogeneo a queste cure su tutto il territorio. L’obiettivo è offrire a tutti i pazienti, anche quelli nelle aree più periferiche, la possibilità di accedere a trattamenti integrati vicino al proprio domicilio, migliorando sia gli esiti clinici che la qualità della vita.

Questo approccio multidisciplinare è già stato adottato con successo in importanti centri oncologici nazionali ed internazionali e da diversi anni ormai è in corso un fervido impegno da parte di NIH (National Institutes of Health) e di prestigiose società scientifiche per confermare, con studi rigorosi e di alta qualità, l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti integrati in oncologia.

La nostra Proposta di Legge rappresenta un passo decisivo verso un sistema sanitario più inclusivo e centrato sui bisogni dei pazienti”.

Così in una nota il Gruppo consiliare M5S alla Regione Lazio.

