M5S Lazio: “Nostro deciso no alla variazione di bilancio della Giunta Rocca”

Non c’è stato alcun coinvolgimento dell’opposizione nel processo decisionale e nessuna apertura è stata mostrata verso le nostre proposte, nonostante fossero costruttive e mirate al bene della comunità. Un atteggiamento di chiusura che rappresenta un grave deficit democratico e limita il dibattito politico che è essenziale per il corretto funzionamento delle istituzioni.

Nel merito, esprimiamo la nostra preoccupazione per l’impatto che questa variazione di bilancio avrà su leggi fondamentali per i cittadini. Grazie alla nostra dura presa di posizione siamo riusciti a bloccare il folle emendamento di Giunta con il quale si voleva andare in deroga a tutte le disposizioni sull’edilizia scolastica permettendo aule anche al settimo piano e mense nei sottoscala con illuminazione artificiale, ma resta l’evidente mancanza di una programmazione seria e strutturata.

Il provvedimento è giunto in Consiglio in modo approssimativo, caratterizzato da continui stop and go dovuti a problemi politici interni alla stessa maggioranza e questa mancanza di coesione e chiarezza ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo evidente l’incapacità di gestire in maniera efficace le risorse pubbliche e di saper pianificare il futuro della nostra comunità”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA