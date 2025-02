M5S LAZIO: “LEGGE FINE VITA, IL LAZIO NON PUÒ PIÙ RESTARE FERMO”

Il fine vita è un tema di grande importanza e non può essere svilito da un atteggiamento irrispettoso come quello adottato dalla maggioranza che ha lasciato l’aula invece di confrontarsi e discutere.

È responsabilità di tutti noi dare risposte a chi si trova in condizioni irreversibili e sceglie di intraprendere un percorso di morte dignitoso e consapevole. È il momento di approvare, anche nella nostra regione, la legge sul fine vita, dando a tutti i cittadini il diritto di scegliere in totale libertà e responsabilità.

Il Movimento 5 Stelle Lazio è pronto a portare avanti questa battaglia con convinzione, come già fatto in Toscana, agendo per il bene delle persone e senza ideologie”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.