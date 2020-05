M5S: “Laboratorio di idee per la ripartenza di Sora”. Venerdi ultimo appuntamento in videoconferenza

L’ultimo incontro del “ Laboratorio di idee e proposte per la ripartenza di Sora ” si svolgerà il prossimo venerdì, 22 maggio, dalle ore 21.30 in videoconferenza su Skype (per partecipare scaricate l’App Skype e cercate: MEET UP M5S SORA).L’appuntamento è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini ed ricompreso nel ciclo di incontri organizzato dal M5S Sora per elaborare delle proposte e progetti utili per superare le criticità dell’attuale fase economica e sociale della città dovute all’emergenza del coronavirus.Nell’incontro dello scorso venerdì hanno partecipato numerosi cittadini che hanno fornito il proprio contributo di idee su numerosi temi. A loro e tutte le altre persone che hanno partecipato ai precedenti incontri va il ringraziamento del M5S Sora.Le proposte che saranno individuate confluiranno in un documento che, per mezzo del portavoce Fabrizio Pintori, sarà presentato all’Amministrazione comunale mentre i temi di competenza regionale saranno sottoposti al vaglio della Regione dal portavoce Loreto Marcelli.Si ricorda, infine, per coloro che non possono partecipare che è possibile far pervenire delle proposte all’indirizzo e-mail: mu5s.sora@gmail.com oppure contattando i portavoce Loreto Marcelli e Fabrizio Pintori, che rimangono a piena disposizione per qualsiasi suggerimento o richiesta di chiarimento.Ce la faremo. Insieme per la nostra Sora!

Comunicato stampa a firma delle attiviste e gli attivisti del M5S Sora

