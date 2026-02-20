M5S in piazza nel territorio provinciale: votare NO per difendere i principi costituzionali

Il Movimento 5 Stelle si mobilita sul territorio provinciale con una serie di banchetti informativi dedicati alle ragioni del NO a questa riforma.

“In un momento così delicato per il nostro Paese, riteniamo fondamentale offrire ai cittadini strumenti di approfondimento e confronto diretto. L’invito è quello di informiamosi con consapevolezza.

Con questa riforma avremmo una giustizia a due velocità, indulgente con i potenti e spietata con i comuni cittadini.

Votando NO difendiamo i principi della Costituzione e lavoriamo per correggere i veri difetti della Giustizia.

La sua approvazione non risolverebbe i problemi reali, come la lentezza dei procedimenti e l’inefficienza del sistema. Per affrontarli servono nuove assunzioni, investimenti sul personale amministrativo, ammodernamento delle strutture e strumenti digitali adeguati. Questa riforma, invece, punta soltanto a indebolire la magistratura senza intervenire sulle vere criticità” Così dichiara l’On. Ilaria Fontana, vicepresidente M5S Camera e Coordinatrice provinciale del M5S.

Ci troverete con i gruppi territoriali locali a Cassino Sabato 21 febbraio dalle 9.00 alle 12.00 presso Via Verdi,

Domenica dalle 16.00 alle 19.00 presso Piazza Diamare.

Domenica mattina appuntamento anche a Villa Santa Lucia dalle 9.00 alle 12.00 in località Piumarola. Sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 saremo a Frosinone presso Piazza Cervini.

“La partecipazione attiva e informata è il cuore della democrazia. Fermarsi, ascoltare, confrontarsi è il primo passo per scegliere consapevolmente” conclude.

On. Vicepresidente M5S Camera Coordinatrice provinciale M5S