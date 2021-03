M5S: “Gestione del territorio montano e del patrimonio del Comune di Sora”

I beni rurali in territorio montano rappresentano una risorsa importante e non secondaria per lo sviluppo ed il rilancio della nostra comunità, soprattutto se si rispetteranno i regimi misti di proprietà d’uso pubblico-privato (legge 168/2017) attraverso una regolamentazione chiara e trasparente. Essi possono fungere da volano per lo sviluppo territoriale, se si avrà riguardo a tutti i canoni e gli elementi di biodiversità e del paesaggio. Il fine dell’intervento dell‘uomo dovrebbe essere quello di salvaguardare questo patrimonio fatto di risorse agro-silvo-pastorale, sviluppando criteri di sostenibilità e di preservazione.

In conclusione, la tutela ecologica delle risorse naturali può tradursi in una valorizzazione economica e dunque in ricchezza nel momento in cui tutta la comunità la riconosce come tale e si impegna a rispettarla e a tutelarla.

La videoconferenza si svolgerà giovedì 18 marzo, dalle ore 21.30, per partecipare è sufficiente utilizzare il seguente link:

https://meet.google.com/ubt-amjr-uwc

Le Attiviste e gli Attivisti del M5S Sora