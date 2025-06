M5S ADERISCE MANIFESTAZIONE NAZIONALE – SABATO 21 GIUGNO

In un momento storico segnato da una drammatica accelerazione della militarizzazione a livello europeo, con l’Unione Europea che si prepara a varare un nuovo, gigantesco piano di riarmo, noi scegliamo un’altra strada: quella della pace, della giustizia, della democrazia e della sicurezza sociale.

Non bombe, missili e spese militari: vogliamo investimenti per le persone, non per la guerra.

Sabato 21 giugno, alle ore 14:00 a Roma – Porta San Paolo, ci mobilitiamo nell’ambito della settimana europea “Stop Rearm Europe”, mentre a L’Aja si riunisce il vertice NATO che deciderà il futuro delle strategie belliche del nostro continente.

Lo diciamo forte e chiaro: la maggioranza della popolazione italiana è contraria alla guerra. Ha il diritto di essere ascoltata, rappresentata e rispettata.

Scendiamo in piazza per dire:

– NO alla guerra in Ucraina alimentata dalle armi

– NO al genocidio in Palestina

– NO alla militarizzazione delle coscienze e delle scuole

E per affermare con forza:

– SÌ alla pace e alla diplomazia

– SÌ al dialogo e alla giustizia climatica e sociale

– SÌ alla difesa dei diritti umani

Un’altra Europa è possibile. Un’altra Italia è necessaria.

Ci vediamo convintamente in piazza.

On.Ilaria Fontana Vicepresidente M5S Camera Coordinatrice M5S – Frosinone