M.S.G.Campano, calcio a 5: vola in semifinale l’Under 17 del Città dì Sora di Mister Andrea Recchia

Vola in semifinale l’Under 17 del Città dì Sora di Mister Andrea Recchia che con uno strepitoso Recchia Leandro autore di 3 reti 3 Mastropietro e 2 Fezulla batte il Real Ripi per 8-5 nel torneo di Monte S. Giovanni Campano riservato agli under 17

Correlati