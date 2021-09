M.S.G.C. Lavori nelle scuole, demolizione edificio di Chiaiamari

Proseguono senza sosta i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale di Monte San Giovanni Campano. Lavori resi possibili grazie alla progettualità e capacità dell’amministrazione Veronesi che, per tali interventi, è riuscita ad ottenere un finanziamento complessivo, per tutti gli edifici, di circa 8 milioni e 500 mila euro. Dopo la demolizione dell’edificio di Colli, l’impresa appaltatrice ha già realizzato la struttura portante del piano terra e piano primo. Sono già iniziati i lavori anche nell’edificio scolastico di Porrino che prevedono un adeguamento strutturale di messa in sicurezza a livello sismico. In merito all’edificio scolastico di Chiaiamari sono già da tempo partiti i lavori all’interno della struttura e, proprio in questi giorni, sabato scorso per l’esattezza, l’impresa appaltatrice ha portato sul cantiere i macchinari necessari per l’abbattimento, dotati di pinza per il taglio e battitore per tirare il materiale, ed ha iniziato la demolizione della parte da demolire e ricostruire. A breve partiranno anche i lavori di messa in sicurezza strutturale anche dell’edificio di Anitrella. In merito alla demolizione e ricostruzione dell’edificio Angelicum del Centro-Capoluogo è già stato partecipato più volte che, trattandosi di appalto integrato, si stima l’inizio dei lavori durante l’anno prossimo venturo. < Fiero di questa ammministazione – dice Veronesi – grazie alle nostre capacità e competenze daremo alla nostra città, strutture scolastiche nuove, adeguate, sicure e moderne. Abbiamo investito sul futuro puntando sulla sicurezza e sulla crescita sociale e culturale dei nostri bambini. Stiamo facendo e, con la fiducia dei concittadini, continueremo a fare la storia della nostra bella, cara ed amata Monte San Giovanni Campano>.

COMUNICATO STAMPA

