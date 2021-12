M.S.G.C. – L’amministrazione continua a non tener conto delle minoranze e pubblicare falsità

< Restiamo basiti – dichiarano i Consiglieri Comunali Michele Ciardi ed Angelo Veronesi, componenti del Gruppo consiliare “Impegno Comune” – nel leggere sul quotidiano Ciociaria Oggi di lunedì 20 dicembre 2021 che l’amministrazione attuale, in particolare il Sindaco ed il consigliere delegato all’Ambiente Lorella Tatangelo, abbiano organizzato un incontro per redigere il “Piano Antenne” nella sala del teatro comunale con la società incaricata e, leggo testualmente “… L’invito è stato esteso a tutta la rappresentanza consiliare…”. Assolutamente falso, come succede normalmente purtroppo, da quando si è insediata questa amministrazione. Si continua a dichiarare falsità e a non tener conto di quella forza di minoranza che più di tutti, anche della maggioranza stessa si è occupata e preoccupata del caso “installazione Antenna 5G in zona Civitella”. Il nostro Gruppo Consiliare infatti non è mai stato invitato a tale riunione, né formalmente e né, tantomeno, in via informale con una telefonata per esempio, o un messaggio, niente di niente, nessuna comunicazione e informazione. Fanno le cose per conto loro. Una problematica di tale rilevanza se la vogliono gestire da soli e poi pubblicano sui giornali che hanno coinvolto tutti. Prendiamo atto e facciamo i complimenti a chi si comporta in questo modo scorretto, ingannevole e irrispettoso, non solo della minoranza, ma dei cittadini stessi che leggono gli articoli convinti della bontà di quanto scritto. Comunque, noi Consiglieri di “Impegno Comune” andiamo avanti con fatti concreti, non con articoli e proclami. Dopo aver ascoltato le preoccupazioni di alcuni cittadini della zona interessata in ordine a tale questione infatti, il giorno 02 novembre u.s. abbiamo protocollato una interrogazione urgente (prot. n. 17642) con la quale chiedevamo all’amministrazione quali azioni intendesse prendere nel merito. Ci siamo incontrati a più riprese anche con il presidente del comitato “Comunità di Eredità Civitella” Giovanni Gasparri per confrontarci e proporre strategie condivise. Alla risposta del Sindaco, ovviamente non esaustiva, abbiamo presentato riscontro (prot. n. 20217 del 10 dicembre 2021) chiedendo formalmente e per l’ennesima volta, in quanto richiesto anche in Consiglio Comunale, quale fosse la volontà dell’amministrazione, che ha sempre evitato di pendere una posizione chiara, e nello stesso riscontro abbiamo fornito anche indicazioni e suggerimenti affinché si potesse addivenire ad una soluzione di diniego. In assenza di risposta da parte di questa amministrazione che non è in grado di esprimere una posizione netta, noi di “Impegno Comune” andiamo avanti , sempre e comunque in favore dei nostri concittadini, noi siamo sempre stati chiari sulle nostre scelte e, anche in questo caso, abbiamo scelto il buonsenso e la salute dei cittadini. Siamo favorevoli allo sviluppo tecnologico ma non ad ogni costo, si individuino soluzioni e posizioni alternative >.

