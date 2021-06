M.S.G.C. Cimiteri – Lavori di riqualificazione dei viali e percorsi interni

Anche i due Civici Cimiteri di Monte San Giovanni campano, Capoluogo e Colli, sono interessati da lavori di riqualificazione. < Ebbene sì, questa Amministrazione – dice il Sindaco Veronesi – ha sempre prestato la massima attenzione per la cura ed il decoro dei nostri due “sacri camposanti” ove riposano, nella pace eterna, i nostri cari defunti. Dopo la realizzazione di diversi nuovi blocchi di loculi in entrambi i civici cimiteri, la costruzione della stanza del custode, la camera mortuaria ed i servizi igienici a Colli, e la realizzazione della Copertura dell’altare posto sull’Ossario Comune – “Tombolone” al Capoluogo, è la volta della riqualificazione dei viali e percorsi interni in entrambi. Lavori già iniziati, finalizzati a restituire il dovuto decoro alla parte storica del cimitero di Colli anche con percorsi in “Sanpietrini”, area attualmente degradata in terra battuta mista a breccione, e migliorare la percorribilità pedonale degli altri percorsi attualmente sconnessi e dove, in alcuni punti, si formano vere e proprie pozzanghere d’acqua a seguito di ogni precipitazione atmosferica. E’ previsto anche il rifacimento degli strati di guaina isolante ormai usurata ed in parte divelta, sulle coperture a terrazzo dei blocchi di loculi posti nell’area storica cimiteriale di Colli. L’obiettivo di questi lavori quindi, non è solo quello di abbellire e rendere più decorosa e dignitosa la nostra casa futura, la casa di tutti, ma anche quello di rendere più agevoli e sicure le frequenti visite dei dolenti, soprattutto quelli meno giovani, ai propri cari >.

comunicato stampa