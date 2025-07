M.C. Mancini week end da podio. In due giorni i piloti del sodalizio isolano conquistano 12 podi

A distanza di qualche giorno torniamo ad analizzare il race week del 5 e 6 luglio u.s. per i piloti del moto club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, si è trattato un race week che ha portato ottimi risultati. I piloti del sodalizio isolano in gara erano dieci, di cui nove nella gara CIVS di casa ed uno impegnato a Varano nel CIV Classic. Dieci piloti che in due giorni di gare hanno portato a casa ben dodici podi, certamente un risultato di cui andare fieri. Partiamo dalla gara di casa del CIVS, nel settore epoca Carlo Alpassi (Malanca 125) dopo aver terminato in quarta posizione nella gara del sabato, domenica è riuscito a salire sul gradino più basso del podio; Daniel Mezzone (Kawasaki 750) ha conquistato la vittoria nella sua classe (TT Sport) sia il sabato che la domenica, con tempi veramente entusiastici che lo avrebbero portato sul podio anche nella 600 moderne, Daniel è stato autore di una prestazione di rilievo con performance stupefacenti. Passiamo ora alla Crono Climber, dove Enzo Peticca (Honda), nonostante non avesse partecipato a gare da diverso tempo, è riuscito a portare a casa il secondo posto sia il sabato e sia la domenica. Nella classe “Under” il giovane Michael Gabriele (Honda) con una moto approntata e provata solo qualche giorno prima, dopo aver conquistato un terzo posto sabato, nella gara di domenica si è imposto autorevolmente, dando prova del suo talento; nella classe Supermoto, il giovane Massimiliano Carlomusto (TM) ha chiuso entrambe le gare del sabato e della domenica al secondo posto, ha battuto il suo best time personale dimostrando di essere un pilota di punta di questa classe. Doppio podio anche per l’arrembante Gabriele Peticca (Kawasaki ZX 10), nella gara del sabato è arrivato secondo e stesso risultato anche nella gara di domenica, questo per Gabriele, in ottica campionato è un ottimo risultato, in quanto lui è secondo in campionato alle spalle di Piva e davanti a Bottalico che occupa la terza piazza, ora dopo la gara di casa la classifica è molto più corta, con Peticca che si è portato a soli sette punti da Piva, anche se deve guardarsi le spalle da Bottalico che si è avvicinato a quattro punti di distanza. Passiamo ora a Varano, dove in gara c’era Domenico Paniccia (Ducati), il pilota del M.C. Franco Mancini 2000, dopo aver fatto segnare il secondo tempo in prova, ha condotto la gara per diversi giri, poi un errore lo ha fatto scivolare al secondo posto, ma c’è da essere soddisfatti, in quanto Paniccia è arrivato a Varano che era in testa alla classifica ed anche lui doveva ragionare in ottica campionato, quindi avendo chiuso secondo e messo dietro il diretto inseguitore, è stata sicuramente una gara positiva, che lo fa rimanere in testa alla classifica allungando ancora di più sul rivale. E’stato un race week davvero positivo per il M.C. Franco Mancini, e in tal senso il direttivo fa un plauso a tutti i piloti che hanno gareggiato.

M.C. Franco Mancini 2000