M.C. Mancini, San Marino e CIVS. Nel CIVS a San Marino sul podio Alpassi e Peticca

Il fine settimana che è appena trascorso, come spesso succede, è stato un ulteriore race week per i piloti del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, questa volta con i colori del sodalizio isolano, hanno corso: Enzo Peticca, Fabio Brando, Carlo Alpassi, Gabriele Peticca e Claudio Di Prima. Lo scenario è stato il nuovo tracciato nella Repubblica di San Marino con organizzazione a cura del locale M.C. Titano. L’inesperienza e la sfortuna hanno tirato un brutto colpo agli organizzatori, che si sono trovati a dover annullare una delle due gare in programma. Comunque alla luce di tutti gli avvenimenti che si sono succeduti, il bilancio per i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 è abbastanza positivo. Nella Cronoclimber Enzo Peticca ha cercato di replicare il buon risultato ottenuto nella gara casalinga, ma questa volta non ce l’ha fatta; Fabio Brando nella agguerritissima classe 600 con la sua Triumph ha cercato di esprimersi al meglio; Claudio Di Prima nella Super Open 1000 è purtroppo incappato in una scivolata senza conseguenze, subito dopo l’arrivo, arrivo che era stato spostato rispetto al giorno prima destando non poche polemiche; Carlo Alpassi dopo aver rotto il motore a Spoleto, ha avuto un cambio di passo facendo registrare un ulteriore risultato positivo salendo sul terzo gradino del podio; Gabriele Peticca nella Super Open 1000 ha conquistato il secondo gradino del podio. Peticca merita certamente un approfondimento, perché dopo una scenografica caduta in prova, con una moto che qualche problemino di frizione lo aveva, Peticca nonostante qualche sbavatura di guida in gara è riuscito a far segnare tempi molto buoni e la vittoria gli è sfuggita solo per tre decimi. La gara è stata vinta da Maurizio Bottalico, incalzato molto da vicino da Gabriele, e forse è giusto rimarcare alcune cose che rendono bene l’idea di quanto vada forte Gabriele Peticca, Intanto il suo avversario era ed è Maurizio Bottalico pilota che ha al suo attivo ben 18 titoli nelle Road Races, che nono si conquistano certo per puro caso, mentre per Gabriele è il primo anno che prende parte all’intero campionato; Peticca gareggia con una Honda 1000 piuttosto anziana di oltre dieci anni fa senza alcun controllo elettronico, a differenza del suo avversario che ha a disposizione una moto molto più giovane con tutti gli opzional elettronici che certamente aiutano non poco nella guida. Insomma al momento non resta che fare un grande applauso a Gabriele. Ora rimane l’ultima gara a Volterra a settembre, Bottalico ha un vantaggio di sei punti su Peticca, ma mai dire mai anche perché in ballo di punti ce ne sono ben cinquanta. Comunque aldilà di ogni scenario che si potrà presentare, una cosa è sicura il pilota del M.C. Franco Mancini 2000 darà sicuramente il 110%.

