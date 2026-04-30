M.C. Mancini da Vallelunga allo Spino. Iniziato il CIV Classic, domenica prossima inizia il CIVS

Domenica scorsa a Vallelunga ha preso il via il campionato CIV Classic, mentre domenica prossima allo Spino, sarà la volta del CIVS (Campionato Italiano Velocità in Salita). Procediamo con ordine, iniziando, da quanto successo nel fine settimana appena trascorso, sul tracciato di Vallelunga. In gara con i colori del M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, c’erano tre piloti: Sbardella Salvatore (Lightwin 650); Mezzone Manuel (Supersport 600) e Domenico Paniccia (Lightwin 1100). Sbardella e Mezzone, rispettivamente in sella a una Suzuki SV650 e una Yamaha R6, erano alle prese con moto, che obiettivamente avevano alle spalle pochissimi chilometri di prove. Mezzone è stato autore di una buona gara che lo portato a conquistare il 5° posto sabato in gara 1 e il 6° posto domenica in gara 2. Gara decisamente da dimenticare invece per Sbardella, che per tutto il week end ha dovuto vedersela con una moto, che ha evidenziato diversi problemi tecnici. Storia completamente diversa per Domenico Paniccia, il quale dopo aver siglato la pole nelle prove, e quando era in testa in gara 1 con un considerevole vantaggio, a tre giri dal termine, la catena della sua Ducati, si è spezzata infrangendo i sogni di gloria del pilota ciociaro. Paniccia arrabbiato e deluso, non si è certo perso d’animo, e domenica in gara 2 si è rifatto con gli interessi, andando a vincere, rifilando nove secondi al suo inseguitore e facendo suo anche il giro veloce. Ora la classifica, lo vede al quarto posto, ma siamo sicuri che saprà risalire. Quindi chiuso il capitolo Vallelunga, passiamo allo Spino, ovvero a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, dove prenderà il via sabato prossimo il CIVS. Ben sei i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 che saranno in gara, vediamo nel dettaglio di chi si tratta: nell’epoca TT250 troviamo Carlo Alpassi con la sua Malanca bicilindrica 125; nella TT Open ci sarà Enzo Peticca in sella a una Ducati; nella Super Open 600 avremo Fabio Brando in sella a una Triumph; nella Super Open 1000 prenderanno il via Gabriele Peticca su Kawasaki e Claudio Di Prima su Ducati; infine Amaricci Pier Lorenzo con la sua Triumph 765, gareggerà in due classi nella Super Open 800 e nella Naked. Occhi puntati su tutti, ma in modo particolare su Gabriele Peticca, che dopo il terzo posto nel CIVS 2025 e dopo la prestazione superlativa di Landshaag, potrebbe riservarci qualche piacevole sorpresa.