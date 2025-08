M.C. MANCINI COLPO DOPPIO IN GERMANIA. In Sassonia s’impongono Vigilucci e Alonzi

Il fine settimana che è appena trascorso è stato un ulteriore race week per il Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, questa volta con i colori del sodalizio isolano, hanno corso Marco Vigilucci e Williams Alonzi. Lo scenario è stato il tracciato di Luckendorf, piccolo paese tedesco, nella regione della Sassonia tra i monti Zittau. Come spesso succede in queste latitudini, a dettare i tempi è stato il meteo, che ha alternato la pioggia al sole. Marco Vigilucci era iscritto in doppia classe, nella 250GP con l’Aprilia e nella 300 Supersport con la Yamaha. Domenica però in manche 1 l’Aprilia subito dopo la partenza ha esalato l’ultimo respiro e quindi le priorità di Vigilucci e dello staff si sono concentrate sulla Yamaha 300. Marco con una salita da manuale ha vinto la prima manche, davanti a Sozzo, mentre nella seconda manche l’ordine di arrivo si è invertito e Sozzo è riuscito a precedere Vigilucci. Nel Campionato europeo, vale la regola della somma dei tempi, per cui al termine delle due manche per pochissimi centesimi Vigilucci è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Peccato però che questa era l’ultima gara del campionato europeo moderne e quindi Vigilucci ha visto sfumare il titolo e si è dovuto “accontentare” del secondo posto nella classifica finale. Vittoria anche per Alonzi nella 750, in attesa dell’ultima gara in programma a Volterra a settembre. Ad assistere i due piloti del M.C. Franco Mancini 2000 ci sono stati due efficienti collaboratori quali: Fabio Franceschini e Marco Mancini, mentre Stefania Loffredo che ha provveduto al sostentamento culinario di piloti e staff.

Correlati