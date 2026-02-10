M.C. MANCINI CENA SOCIALE E PREMIAZIONI

” Alla presenza di circa un centinaio tra sosi e sostenitori, si è svolta sabato scorso l’annuale cena sociale del Moto Club Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. L’evento ha avuto luogo presso il ristorante, pizzeria Holiday di Broccostella, con soci arrivati anche dalla Campania, Toscana e Emilia Romagna. Presente anche il Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini. Il presidente del M.C. Williams Alonzi, ha relazionato i presenti, riguardo l’andamento economico, l’attività svolta, i programmi futuri, i risultati sportivi dei piloti e la campagna tesseramento 2025. Dopo il presidente Alonzi, la parola è passata al Sindaco Quadrini, il quale si è complimentato sia con il M.C. e sia con i suoi piloti e ha espresso interesse e sostegno per i programmi futuri del M.C. Franco Mancini 2000. E’ seguita quindi, la premiazione di tutti i piloti che nel 2025 hanno corso con i coloro del sodalizio isolano, particolarmente coinvolgente la premiazione del pilota Domenico Paniccia, che ha conquistato il titolo di campione italiano e che è stato omaggiato dal M.C., della licenza agonistica 2026. E’ seguita poi la consegna dell’importante “Premio Mimmantonio” nel ricordo di un caro socio, che tanto ha dato al M.C. Franco Mancini 2000. Il Premio istituito dal M.C. e dalla famiglia Lorini, quest’anno stato appannaggio del Sig Tommaso Raponi, capo tecnico del team Aruba che ha conquistato di titolo di Vice Campione del Mondo con il pilota Nicolò Bulega, il “Premio Mimmantonio” è stato consegnato dal Dott. Giovanni Caschera, nipote del caro estinto. Eraq prevista anche la consegna di un premio speciale da parte dell’Amm.ne Com.le di Castelliri al Sig. Andrea Saccucci, tecnico del team Aruba per essersi laureato Campione del Mondo nella classe MotoE, ma purtroppo il Sindaco di Castelliri, come spiegato dal suo collega Massimiliano Quadrini, non è potuto intervenire a causa di un triste evento verificatosi nel suo comune e che non gli ha permesso di allontanarsi, pertanto detta premiazione avrà luogo nella sala consiliare del Comune di Castelliri. A fine serata infine, c’è stata la riffa sociale con premi offerti dalle tante attività, che sempre supportano le iniziative del M.C. Franco Mancini 2000.

