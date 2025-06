M.C. Mancini 7 piloti in gara. Lo Spino, Cremona, Ortona i luoghi delle gare

Sarà un weekend ricco di emozioni per il M.C. franco Mancini 2000 di Isola del Liri, che in questo fine settimana, avrà ben sette piloti impegnati in competizioni, in tre diversi luoghi d’Italia e in tre diverse specialità. Partiamo dal nord, per poi scendere verso il sud. Iniziamo dunque da Cremona, dove con i colori del M.C. ciociaro, nel CIV Classic, ci sarà Domenico Paniccia (Ducati), che tenterà su questa pista a lui sconosciuta di ripetere l’impresa di Vallelunga e bissare il successo, anzi la doppietta ottenuta qualche settimana fa. Da Cremona scendiamo in Toscana, nella provincia di Arezzo, dove sul tracciato del Passo dello Spino è in programma il terzo appuntamento del CIVS. Allo Spino saranno quattro i piloti con i colori del Franco Mancini: Carlo Alpassi (Malanca 125) che cercherà di rpetere il podio conquistato a Deruta; Fabio Brando (Triumph 675) nella classe 600 Open cercherà di cogliere un buon risultato; Claudio Di Prima (Ducati Panigale) in gara nella 1000 Super Open cercherà la migliore performance su questo veloce tracciato; Gabriele Peticca (Honda CBR1000RR) sicuramente tenterà di bissare il podio ottenuto a Deruta e accorciare la classifica generale. Scendiamo più a sud e arriviamo in Abruzzo, esattamente sul circuito internazionale di Ortona (CH) dove è in programma la seconda tappa del Trofeo Centro-Sud Italia Supermoto. Qua saranno due i portacolori del M.C. Franco Mancini, si tratta di: Antonio Lancia (Husqvarna) alla sua prima gara stagionale, dopo aver saltato la prima tappa; Massimiliano Carlomusto (TM 450) che tenterà di ripetere o migliorare il podio conquistato nella prima tappa a Latina sul circuito del Sagittario. Insomma il prossimo sarà un fine settimana ricco di adrenalina per il sodalizio isolano, ora non resta che attendere i verdetti di sabato e domenica.

