M.C. Franco Mancini primeggia nel regionale salita

Il sodalizio isolano con sette piloti a podio è primo nel Lazio.

Sono state pubblicate qualche giorno fa dal Co. Re. Lazio FMI, le classifiche del Campionato Regionale di Velocità in Salita. Dalla lettura emerge un dato che lascia poco alle discussioni, con sette piloti sul podio, il M.C. Franco Mancini 2000, risulta essere il M.C. laziale con più piloti sul podio. Il direttivo del M.C. franco Mancini 2000 esulta, ma precisa anche, che in seguito ad un riconteggio richiesto, molto probabilmente altri due piloti saliranno sul podio di questo Campionato regionale di Velocità in Salita. Se quanto espresso dalla dirigenza del sodalizio isolano dovesse trasformarsi in realtà, allora il numero crescerebbe alla ragguardevole cifra di ben nove piloti sul podio, rafforzando ancora di più la leadership nel settore salita laziale del sodalizio isolano. La cerimonia di premiazione del Campionato regionale, si terrà il giorno sabato 23 novembre p.v. presso la sala congressi dell’autodromo romano di Vallelunga. Il direttivo, ci ha tenuto a complimentarsi con i piloti che saranno premiati, a ricompensa parziale dei loro grandi sacrifici economici e del tempo sottratto al lavoro ed alle loro famiglie. Per il momento, in attesa dei numeri ufficiali post verifica e nella speranza di veder confermate le previsioni del M.C. Franco Mancini 2000, il sodalizio annuncia già una manifestazione motoristica a dicembre, con la presenza di un pilota motociclistico molto noto e dove verranno coinvolti tutti i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 e non solo.

Comunicato stampa