M.C. Franco Mancini in agrodolce a Spoleto. Nella prima del CIVS bene Vigilucci e Peticca

Nella gara d’inizio del CIVS e seconda gara dell’europeo, disputatasi nel fine settimana appena trascorso a Spoleto, il bilancio del M.C. Franco Mancini, non è dei migliori, ma nemmeno dei peggiori. Iniziamo con il dire che la parte del leone, l’ha fatta il meteo, con un venerdì a suon di pioggia che ha compromesso le prove libere, poi al sabato ha regalato una giornata di sole, ma le attività agonistiche, erano tutte sospese per i funerali di Papa Francesco. Infine la giornata peggiore, forse è stata la domenica, con il sole che a più riprese si è alternato alla pioggia, costringendo tutti ad un monta e rismonta di pneumatici. Andiamo con ordine nell’analisi delle prestazioni dei piloti del M.C. Franco Mancini, che erano in gara a Spoleto. Carlo Alpassi con la sua Malanca 125, ha dovuto dare subito forfait, già dalle prove di domenica mattina, tradito dall’accensione della sua moto; Alonzi Williams vittima di una caduta in manche 1, non è partito nemmeno in manche2; Fabio Brando nella 600 Open, ha dovuto sudare non poco con la sua Triumph 675 che faceva le bizze, poi però alla fine ha conquistato un buon settimo posto nella sua classe. Buona la prestazione di Claudio Di Prima (Ducati Panigale) nella 1000 Super Open, che salita dopo salita è riuscito sempre a migliorarsi. Discorso diverso per il giovane Gabriele Peticca (Honda CBR1000RR), che manca per pochi decimi (3) il gradino più basso del podio nella 1000 Super Open, dimostrando una volta di più, che ha stoffa e che anche nelle prossime gare di campionato, i suoi avversari dovranno guardarsi dai suoi attacchi. Infine Marco Vigilucci (Yamaha 300) nella SSP 300 dell’europeo, coglie il secondo posto alle spalle di Mimmo Sozzo, mancando il gradino più alto del podio per circa un secondo, ma comunque un risultato buono in ottica campionato.

