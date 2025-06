M.C. Franco Mancini: domenica bestiale. Piloti a podio da Cremona a Ortona passando per Pieve Santo Stefano

Quando nel 1982, Fabio Concato scrisse la celeberrima canzone “Domenica bestiale”, certamente non pensava al M.C. Franco Mancini di Isola del Liri (anche perché ancora non esisteva), ma dobbiamo ammettere che questa ben si adatta alla domenica bestiale vissuta dai piloti del M.C. Franco Mancini. Difatti questi hanno conquistato podi a Cremona, Pieve Santo Stefano “Lo Spino” e Ortona. Procediamo con ordine, partendo dal nord per poi scendere. A Cremona, in sella a una Ducati nel CIV Classic, c’era Domenico Paniccia, il quale dopo aver fatto segnare la seconda posizione in prova, allo spegnersi del semaforo, è scattato benissimo, conquistando la testa della gara, seguito da Dos Santos. Paniccia è rimasto in testa per sei giri, poi causa un piccolo errore è stato sopravanzato da Dos Santos. Il pilota ciociaro però non ha mollato e al penultimo giro, in curva tredici, ovvero l’ultima prima del traguardo, ha tirato uno staccatone e infilato Dos Santos andando a cogliere meritatamente la terza vittoria stagionale, consolidando la posizione di leader in classifica. Passiamo a Pieve Santo Stefano, meglio conosciuto come Lo spino, qui era in programma la terza prova del CIVS. Nella classe 1000 Super Open, in gara c’era il giovane Gabriele Peticca, che con una prestazione superlativa ha centrato una bellissima doppietta vincendo la gara del sabato e la gara della domenica. Con Gabriele, avevamo parlato qualche giorno prima della partenza dello spino, era giustamente preoccupato, perché era un tracciato che non conosceva, ma al tempo stesso era deciso a fare bene e nonostante qualche noia al cambio elettronico, dobbiamo riconoscere che ha fatto decisamente bene. Con questa doppietta Peticca accorcia di molto la classifica, rimettendo tutto in gioco. Infine arriviamo a Ortona (CH), qui sul tracciato abruzzese era in programma la seconda tappa del Trofeo Centro Sud Italia supermono. In terra abruzzese, a salire sul podio è stato Antonio Lancia, che con la sua Husqvarna ha centrato un bel secondo posto, nonostante fosse diverso tempo che era lontano dalle piste e non certamente molto allenato. Insomma, che dire, è stata veramente una domenica bestiale.

