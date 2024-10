M.C. Franco Mancini da Misano a Binetto. Tre i piloti che saranno in gara in diverse piste

Anche il prossimo weekend, sarà una race week per il M.C. Franco Mancini 2000, che avrà in pista tre piloti, esattamente a Misano Adriatico e Binetto (BA). Sulla Pista del Levante, qua in programma c’è la finale del Trofeo Polini, ed a tenere alti i colori del sodalizio ciociaro ci sarà Michele Urbano in sella al suo performante scooter Piaggio Zip SP. Si tratterà di una finale sicuramente molto combattuta, Urbano al momento occupa la terza posizione in classifica generale, ma la matematica, ci dice che potenzialmente potrebbero essere addirittura in cinque a poter puntare alla vittoria finale. Insomma sicuramente non sarà una gara noiosa priva di stimoli. Passando al Marco Simoncelli World Circuit di Misano, qua si disputa il CIV Classic ed in gara con i colori del M.C. Franco Mancini ci saranno due piloti: Domenico Paniccia su Ducati nella Lightwin 1100 e Manuel Mezzone su Yamaha nella Superbike 96. Per Paniccia, si tratta della prima gara, dopo il brutto incidente occorsogli a Vallelunga a maggio e che lo ha tenuto lontano dalle gare quattro mesi. Domenico come sempre sarà in sella alla sua Ducati, che egli stesso prepara e cura. Mezzone invece gareggerà nella classe Superbike 96, con una Yamaha yzf 750r, si tratta di una moto appena allestita e quindi tutta da scoprire. Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Binetto per Urbano non dovrebbero esserci grossi problemi, con il sole che dovrebbe farla da padrone. Diversa invece la situazione per Mezzone e Paniccia a Misano Adriatico, dove non si esclude l’arrivo di qualche pioggia, quindi per questi ultimi due piloti, il consiglio è quello di tenere a portata di mano i pneumatici rain.

COMUNICATO STAMPA

