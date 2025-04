M.C. Franco Mancini a Spoleto con 4 piloti: Alpassi, Brando, Di Prima e Peticca nel CIVS

Inizierà nel prossimo week end, a Spoleto, il Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS). Il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri sarà presente con quattro piloti nel CIVS e due nel Campionato Europeo. Il programma della gara Spoleto-Forca di Cerro, causa il divieto di manifestazioni agonistiche nel giorno dei funerali di Papa Francesco, ha subito dei cambiamenti, per cui domenica mattina ci saranno le prove ufficiali per tutti ed a seguire manche 1 e 2 di gara 1 del CIVS. Nel pomeriggio, si svolgerà manche 1 e 2 del CIVS e la gara valevole per il campionato europeo. Nel CIVS, i portacolori del M.C. Franco Mancini saranno: Carlo Alpassi, classe TT250, in sella a una Malanca 125; Fabio Brando, classe 600 Open, in sella a una Triumph 675; Claudio Di Prima, classe 1000 Super Open in sella a una Ducati Panigale e Gabriele Peticca anch’egli classe 1000 Super Open in sella a una Honda CBR1000RR. Sarà questa la gara che darà inizio al CIVS, che vedrà la sua conclusione a settembre in Toscana esattamente a Volterra (PI). Diversamente per l’europeo, questa dopo Landshaag, sarà la seconda gara del campionato e il M.C. Franco Mancini schiererà due piloti: Marco Vigilucci classe SSP300 in sella a una Yamaha; Williams Alonzi, classe vintage 4 Open in sella a una Suzuki. I due portacolori del sodalizio ciociaro, dopo le vittorie riportate nelle rispettive classi a Landshaag, dovranno guardarsi dagli attacchi di Mimmo Sozzo per Vigilucci e del tedesco Vielgut per Alonzi. Per quanto riguarda le condizioni meteo, nella mattinata di domenica, il sole dovrebbe farla da padrone, ma la situazione potrebbe cambiare nettamente nel pomeriggio, con l’arrivo della pioggia prevista per le ore 16,00. Se queste previsioni dovessero rivelarsi esatte, questo significherebbe, che molto probabilmente, tra le due manche pomeridiane, piloti e meccanici dovranno montare pneumatici rain sulle moto e rivoluzionare gli assetti del mattino.

