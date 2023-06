M.C. Franco Mancini 9 piloti in gara nel week end

8 piloti nella terza gara del CIVS ed un altro pilota impegnato al Mugello.

Come spesso succede anche l’ultimo week end di giugno, sarà per il Moto Club Franco Mancini 2000 un fine settimana racing all’insegna delle corse. Difatti il moto club isolano, schiererà otto piloti nella gara ciociara, terza tappa del CIVS , mentre l’ottavo pilota sarà di scena nel tempio della velocità, ovvero il Mugello. Ora nel dettaglio vediamo i nomi e le moto degli otto piloti. Iniziamo dal CIVS, con Alessia Alonzi, che sarà in gara con una Yamaha 125, ma probabilmente nelle prove libere proverà anche la moto 3 con cui gareggerà nella prossima stagione, a seguire Carlo Alpassi nella categoria moto d’epoca, proseguiamo con Daniel Mezzone in gara nella classe 600 Open in sella ad una Suzuki GSXR 600, poi Manuel Mezzone in gara nella Superbike 96 e sarà alla guida di una performante Kawasaki 750, Domenico Paniccia prenderà il via nella Superbike in sella alla sua Ducati 1098, Sallustro gareggerà nella naked in sella ad una Yamaha, Vigilucci farà doppia partenza, difatti sarà in gara nella 250 GP con l’Aprilia e nella SS300 con una Yamaha, infine, ma non per questo ultimo, Ugo Passari gareggerà con una Montesa. Sull’altro fronte, in Toscana sul velocissimo e bellissimo circuito del Mugello, il M.C. Franco Mancini 2000, sarà presente con il pilota Michael Gabriele, che in sella ad una Honda CBR 600, curata dalla concessionaria C&C di Frosinone, Michael prenderà parte alla gara di Coppa Italia, in programma in questo fine settimana. Insomma come abbiamo già detto ad inizio articolo, anche questo sarà un Week End racing per il Moto Club Franco Mancini 2000 e per i suoi piloti.

