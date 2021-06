M.C. Franco Mancini 2000, un podio da Latina a De Ruta passando per Misano

Se a Latina sul circuito del Sagittario era impegnato il solo Michele Urbano nella Polini Cup, in Umbria precisamente nella città delle ceramiche artistiche di De Ruta erano diversi i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 impegnati nella gara di Coppa Italia De Ruta-Castellone.A Latina il sabato Urbano aveva fatto registrare il terzo tempo in prova, ma la domenica in gara 1, Michele ha sbagliato la partenza e nella foga di recuperare ha commesso qualche errore che ha compromesso la gara. Diversa la storia in gara 2 dove Urbano ha preso bene il via ed alla fine ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Comunque i piloti in gara a De Ruta non sono stati da meno, difatti la coppia Di Berti-Pofi ha vinto nella classe sidecar, mentre sempre nella classe sidecar l’equipaggio Bonanni-Bonanni ha colto un brillante terzo posto. Nella 250 il volterrano Marco Vigilucci su Aprilia è arrivato secondo a due decimi dal primo. Nella classe epoca, bella prestazione di Carlo Alpassi, che alla sua seconda gara su Malanca ha centrato un ottimo terzo posto. Da lode la prestazione a Misano nel mondiale Supersport 600, di Pontone dove Armando ha concluso gara 1 al ventesimo posto e gara 2 al sedicesimo posto sfiorando la zona punti. Questi sono risultati che la dicono lunga sul valore del pilota ciociaro, quello che deve far riflettere, non sono le posizioni, ma il fatto che Pontone ha finito la gara staccato di un solo secondo e mezzo dallo svizzero Aegerter, che come gli altri guida una moto allestita proprio per il mondiale, invece il pilota del M.C. Franco Mancini è alla guida di una moto quasi di serie. Per farla breve è stato un fine settimana con i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 in bell’evidenza su tutti i fronti, e questo fa ben sperare anche in vista della Poggio-Vallefredda in programma il 26 e 27 giugno p.v.

COMUNICATO STAMPA