M.C. Franco Mancini 2000, Mezzone e Paniccia i dominatori ciociari

I due piloti del M.C. Franco Mancini nella gara ciociara del CIVS hanno dato spettacolo e lasciato il segno

Abbiamo atteso qualche settimana, prima di fare questo comunicato stampa, tutti hanno scritto dell’ultima gara del CIVS, esaltando, ora un pilota ora l’altro. A parere del M.C. Franco Mancini 2000 si è scritto poco però su due piloti, che hanno dato spettacolo e fornito performances sportive, che a nostro avviso sono state poco valorizzate. Stiamo parlando di due piloti del M.C. Franco Mancini 2000, ovvero di Daniel Mezzone e Domenico Paniccia. Uno impegnato nella classe TT Sport e l’altro nella Superbike (Super Open 1000). Iniziamo da Mezzone, Daniel è alla guida di una Kawasaki 750, e nella gara ciociara del CIVS, Daniel con performances strabilianti ha vinto entrambe le gare. Mettendo dietro il capoclassifica e facendo segnare tempi di tutto rilievo. Da sottolineare che si tratta di una moto su cui il pilota ciociaro è salito in sella da pochissimo, e questo non è cosa da poco, avere il giusto feeling con la moto, è una della peculiarità per essere vincenti, questo significa che siamo di fronte ad un pilota capace fin da subito di capire pregi, difetti della moto e dotato di un gran manico. Passiamo ora all’altro alfiere del M.C. Franco Mancini, ovvero Domenico Paniccia, che era in gara nella classe Superbike e doveva vedersela con un certo Maurizio Bottalico. Paniccia è stato l’unico pilota a mettere pressione a Bottalico, facendo registrare tempi superiori di poco più di un secondo. Terminando la gara in seconda posizione e ricevendo i complimenti dallo stesso Bottalico. Ci sono però delle differenze ragguardevoli, Bottalico (senza nulla togliere al suo manico, ma anzi tanto di cappello alle sue capacità, tra l’altro è in testa anche nel Campionato Europeo Hill Climb) è alla guida di una BMW 1000 freschissima dotata dei migliori controlli elettronici disponibili. Dall’altre parte abbiamo la Ducati 1098 di Paniccia, che inizia ad avere qualche annetto, ma nonostante questo, Domenico ci ha messo tanto del suo manico ed ha dato filo da torcere al leader del Campionato. Ed il cronometro parla, a dimostrazione del talento di Paniccia che già altre volte ha messo in evidenza. Bene le performances dei due piloti ciociari, sembra che hanno destato però poco interesse nei media. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, al contrario è contento delle prestazioni offerte dai suoi piloti in occasione della gara ciociara del CIVS, ed è entusiasta dei risultati ottenuti da Manuel Mezzone e Domenico Paniccia. Probabilmente questo non è altro che la conferma che i proverbi non sbagliano: NESSUNO E’ PROFETA IN PATRIA !!!

Comunicato stampa Moto Club Franco Mancini 2000