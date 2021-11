M.C. Franco Mancini 2000: “Festa dei Piloti in Pista”

Continuano gli eventi per i festeggiamenti del 30° anniversario dalla nascita del M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Il direttivo del sodalizio isolano, in collaborazione con l’Istituto Sperimentale Auto e Motori (ISAM) di Anagni, organizza la prima edizione della “Festa dei Piloti in Pista” nel circuito della città dei papi. A questo evento prenderanno parte i tanti piloti del M.C. Franco Mancini 2000, che arriveranno dal Veneto, Toscana, Campania, Sicilia e naturalmente Lazio. Il programma prevede turni di prove libere fino alle ore tredici ed a seguire ci sarà la parte gastronomica che sarà curata dallo sponsor: Pasta all’uovo primo piatto di Domenico Cinelli. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, si è detto più che soddisfatto dalla risposta dei piloti all’evento, che pur di parteciparvi in alcuni casi affronteranno una trasferta di mille chilometri, sono chiaramente segnali di stima e fiducia di cui il direttivo non può che esserne orgoglioso. Inoltre la dirigenza del M.C. Franco Mancini 2000 si dice molto soddisfatta dei risultati sportivi raggiunti dai suoi piloti, potendo annoverare tra le sue fila: un campione italiano 600, un vice campione superbike CIVS, un vice campione superbike europeo salita, diversi campioni europeinel Vintage Hill Climb, piloti a podio nell’europeo ed italiano salita e tanti giovani piloti al debutto, che si sono positivamente distinti nel corso della stagione. Quindi quella di domenica all’ISAM sarà una I° Festa dei Piloti in Pista all’insegna del divertimento……meteo permettendo.

COMUNICATO STAMPA

