M.C. Franco Mancini 2000 allo Spino con due piloti

Nella seconda tappa del CIVS ad Arezzo in gara Brando e Di Prima.

E’ in programma questo fine settimana, la seconda tappa del Campionato Italiano Velocità in Salita (CIVS). La gara si disputerà in terra aretina, esattamente nel comune di Pieve Santo Stefano, su un tracciato denominato “Lo Spino”, che viene utilizzato anche per competizioni riservate alle quattro ruote. A difendere i colori del M.C. Franco Mancini 2000, ci saranno due piloti, Fabio Brando e Claudio Di Prima (Klaus). Vediamo nel dettaglio chi sono, la moto e la classe in cui gareggeranno. Fabio Brando è un pilota residente nel beneventano, che da diversi anni gareggia nelle fila del sodalizio isolano, sarà in sella ad una Triumph Daytona 675 e darà battaglia nella classe 600. Klaus, pilota romano, sarà in sella ad una Ducati Panigale e gareggerà nella classe Superbike. Per Klaus, si tratta di un nuovo inizio, visto che nella passata stagione è rimasto fermo a causa di un brutto infortunio di cui è stato protagonista nel 2022 a Landshaag, in cui riportò la frattura del bacino e delle caviglie. Come quasi tutti gli appuntamenti del CIVS, si tratterà di gara doppia, ovvero due manches di gara al sabato e idem alla domenica. Per quanto riguarda il meteo, al momento per il sabato non sembrano esserci problemi. Diversa invece la situazione per la domenica, difatti si prevede tempo nuvoloso e con scarse possibilità di pioggia, ma visti i recenti capricci del meteo, forse avere le rain pronte non sarà una cattiva idea. Il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000, ci tiene a formulare un grosso “In bocca al lupo” ai propri piloti.

COMUNICATO STAMPA

