M.C. Franco Mancini 2000, a Misano trionfa Pontone: autore di una gara strepitosa

Si è corso a Misano sul World Circuit Marco Simoncelli il secondo round del National Trophy, tra i partenti anche Armando Pontone (Armanduk) portacolori del Moto Club Franco Mancini 2000. Il forte pilota cassinate ieri aveva fatto segnare il secondo tempo nelle prove ufficiali. Stamattina Armando, con molta sicurezza si è schierato davanti al semaforo ed allo spegnersi dello stesso è scattato come una molla tesa. La sua è stata una gara accorta, ma anche molto ritmata e sempre nelle posizioni di testa ed alla fine è andato a cogliere una vittoria meritata. Quello che rende ancora più pregevole l’impresa di Pontone è il fatto che non solo ha vinto la sua categoria, ma oltretutto ha vinto la gara in assoluto, contro moto ben più potenti e di cubatura più elevata. Williams Alonzi presidente del M.C. Franco Mancini 2000, ha così commentato la vittoria del suo pilota: ”Ieri ero presente sul circuito di Misano per la conferenza stampa di presentazione del CIVS e quindi sono passato a salutare Armanduk ed ho avuto modo di osservarlo anche nelle prove ufficiali, ed alla fine ho detto a Pontone che anche se non aveva fatto la pole, doveva stare tranquillo perché aveva un buon passo gara. Poi ieri sera tornato a casa mi sono risentito telefonicamente con Armanduk e gli raccomandato ancora di stare calmo e gli ho anche pronosticato la vittoria di oggi, ma lui è stato ancora più bravo andando a cogliere addirittura la vittoria assoluta. A lui vanno i complimenti di tutto il direttivo del M.C. Franco Mancini 2000”. Armando ha corso con una Yamaha R6 allestita e curata dal team Bike & Motor di Teramo. Ora con questa vittoria Pontone guida anche la classifica del National Trophy.

COMUNICATO STAMPA

Correlati