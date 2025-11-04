Lutto per don Pasquale Bua. Un legame di comunione tra la diocesi di Sora, il Leoniano e il servizio alla formazione sacerdotale

L’Istituto Teologico Leoniano di Anagni partecipa con profonda partecipazione al dolore per la morte della madre di don Pasquale Bua, sacerdote della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Don Bua, 42 anni, ha diretto l’Istituto dal 2019 al 2023, offrendo un contributo significativo alla vita accademica e formativa del Leoniano. Attualmente insegna Teologia dogmatica e collabora come professore ordinario presso la Pontificia Università Urbaniana.

La comunità del Leoniano, che accoglie seminaristi della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e di altre diocesi del Lazio Sud, avverte in questo momento di lutto il valore del legame che unisce, attraverso la formazione e il servizio, sacerdoti e studenti cresciuti all’interno dell’Istituto.

Diversi presbiteri della diocesi di Sora svolgono oggi incarichi di docenza e di formazione presso il Leoniano, segno di una comunione ecclesiale che trova nel percorso e nel ministero di don Pasquale Bua un esempio di competenza teologica e dedizione pastorale.

Alla famiglia Bua e a quanti condividono il dolore della perdita, l’Istituto Teologico Leoniano e le comunità diocesane esprimono vicinanza e preghiera, affidando la defunta alla misericordia e alla pace del Signore.

Andrea Pantone

FONTE DIOCESI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO