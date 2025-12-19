Lutto nella Polizia di Stato: improvvisa scomparsa di Arnaldo Palumbo, da poco in pensione

Un improvviso malore ha spezzato la vita di Arnaldo Palumbo, sovrintendente della Polizia di Stato, venuto a mancare all’età di poco superiore ai sessant’anni. Una notizia che ha colpito profondamente colleghi, amici e l’intera comunità, lasciando sgomento e incredulità.

Il malore non gli ha purtroppo lasciato scampo: inutili i tentativi di soccorso. Arnaldo Palumbo si era congedato dal servizio solo da pochi giorni, andando in pensione il 1° agosto, dopo una lunga carriera vissuta con discrezione, dedizione e profondo senso del dovere. Un tempo nuovo, che avrebbe dovuto essere finalmente dedicato alla famiglia e alla serenità, si è interrotto in modo improvviso e drammatico.

Nel corso degli anni, Palumbo aveva prestato servizio presso la Questura di Frosinone e successivamente a Cassino, dove ha concluso il suo percorso professionale. In entrambe le realtà è stato apprezzato non solo per la competenza e la correttezza, ma soprattutto per le sue qualità umane, il rispetto verso i cittadini e la disponibilità nei confronti dei colleghi.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo all’interno della Polizia di Stato, dove viene ricordato come un servitore dello Stato serio, riservato e sempre fedele ai valori della divisa, lontano dai riflettori ma presente ogni giorno con impegno e responsabilità.

Il pensiero più sentito va oggi alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

La redazione di LiriTV esprime le più sincere condoglianze ai familiari, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, unendosi al cordoglio di un’intera comunità che rende omaggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio delle istituzioni.

