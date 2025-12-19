Un improvviso malore ha spezzato la vita di Arnaldo Palumbo, sovrintendente della Polizia di Stato, venuto a mancare all’età di poco superiore ai sessant’anni. Una notizia che ha colpito profondamente colleghi, amici e l’intera comunità, lasciando sgomento e incredulità.
Il malore non gli ha purtroppo lasciato scampo: inutili i tentativi di soccorso. Arnaldo Palumbo si era congedato dal servizio solo da pochi giorni, andando in pensione il 1° agosto, dopo una lunga carriera vissuta con discrezione, dedizione e profondo senso del dovere. Un tempo nuovo, che avrebbe dovuto essere finalmente dedicato alla famiglia e alla serenità, si è interrotto in modo improvviso e drammatico.
Nel corso degli anni, Palumbo aveva prestato servizio presso la Questura di Frosinone e successivamente a Cassino, dove ha concluso il suo percorso professionale. In entrambe le realtà è stato apprezzato non solo per la competenza e la correttezza, ma soprattutto per le sue qualità umane, il rispetto verso i cittadini e la disponibilità nei confronti dei colleghi.
La sua scomparsa lascia un vuoto profondo all’interno della Polizia di Stato, dove viene ricordato come un servitore dello Stato serio, riservato e sempre fedele ai valori della divisa, lontano dai riflettori ma presente ogni giorno con impegno e responsabilità.
Il pensiero più sentito va oggi alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.
La redazione di LiriTV esprime le più sincere condoglianze ai familiari, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, unendosi al cordoglio di un’intera comunità che rende omaggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio delle istituzioni.
Lutto nella Polizia di Stato: improvvisa scomparsa di Arnaldo Palumbo, da poco in pensione
