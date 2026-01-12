Lutto nel Corpo dei Vigili del Fuoco: il cordoglio del Comando di Frosinone per la scomparsa di Silvio Malatesta

Un grave lutto ha colpito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Comando Provinciale di Frosinone esprime profondo dolore per la prematura scomparsa del Capo Squadra Silvio Malatesta, venuto a mancare lasciando un vuoto profondo tra colleghi e amici.

Silvio Malatesta ha prestato servizio per anni presso il Comando di Frosinone, distinguendosi per professionalità, dedizione e senso del dovere, prima di trasferirsi al Comando di Milano a seguito del passaggio di qualifica. La sua figura resta un fulgido esempio di impegno e passione per il lavoro, valori che continueranno a vivere nella memoria di chi ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco.

A nome di tutto il personale, il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, arch. Alessandra Rilievi, ha espresso il più sincero cordoglio, sottolineando come la scomparsa di Silvio rappresenti una perdita umana e professionale di grande rilevanza per l’intero Corpo.

Il pensiero e la vicinanza del Comando vanno alla moglie Eleonora e ai familiari, ai quali sono state rivolte le più sentite e sincere condoglianze in questo momento di immenso dolore.

Alla famiglia e ai colleghi si unisce anche LiriTV, che esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza, ricordando con rispetto e riconoscenza il valore umano e professionale di Silvio Malatesta e il servizio svolto con onore a tutela della collettività.

Correlati