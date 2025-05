Lutto nel Cassinate: muore per un malore improvviso l’avvocato e storico Roberto Molle, aveva 61 anni

Roccasecca, Cassino e l’intero territorio del Cassinate si stringono in un dolore composto ma profondo per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Roberto Molle, venuto a mancare all’età di 61 anni. Un malore improvviso ha interrotto prematuramente il cammino di una figura che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel mondo forense, ma soprattutto nella memoria storica del territorio.

Molle era un professionista stimato, uomo di legge e di cultura, profondamente legato alle radici della sua terra. Presidente dell’Associazione Battaglia di Montecassino, aveva fatto della ricerca storica e della divulgazione culturale la sua missione, portando la memoria del secondo conflitto mondiale ben oltre i confini locali. Le sue conferenze, le pubblicazioni, il rigore delle sue ricostruzioni e la passione con cui sapeva raccontare il passato ne avevano fatto un punto di riferimento per studiosi, studenti e appassionati di storia.

Il mondo della cultura e dell’associazionismo è in lutto. Toccante il ricordo di Nino Rossi, presidente dell’associazione “Cassino Città per la Pace”: «Ciao Robe’, buon viaggio. La tua voce non si spegnerà, continuerà a risuonare in chi ha creduto nei tuoi ideali e nella tua visione di pace attraverso la memoria».

Anche l’ambiente forense, di cui Molle era parte integrante e rispettata, si stringe attorno alla sua famiglia in queste ore di dolore. I funerali saranno comunicati a breve.

La redazione di Liritv si unisce al cordoglio della comunità e porge le più sentite condoglianze ai familiari.