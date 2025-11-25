Lutto a Veroli: è scomparsa a 41 anni Federica Magnante

Profondo cordoglio a Veroli per la prematura scomparsa di Federica Magnante, venuta a mancare oggi alle ore 12:50 presso la Clinica INI “Città Bianca”. Aveva 41 anni.

La notizia ha suscitato un’ondata di commozione in tutta la comunità verolana. A darne il triste annuncio sono il marito, le figlie, i genitori, la nonna, il fratello, la sorella, i suoceri, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i familiari che ne piangono la dolorosa perdita.

I funerali saranno celebrati giovedì 27 novembre alle ore 10:00 presso la Concattedrale di Sant’Andrea. La famiglia dispensa dai fiori. La camera mortuaria è aperta dalle 8:30 alle 18:00.

In questo momento di grande dolore, LiriTV si unisce alla famiglia Magnante e alla famiglia Marcoccia, esprimendo le più sentite condoglianze e una sincera vicinanza. La redazione si stringe a loro con affetto e rispetto, condividendo il cordoglio dell’intera comunità.

Correlati