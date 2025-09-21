Lutto a Sora, si è spenta a soli 49 anni Serena Baldassarra

La comunità di Sora è stata colpita da un grave lutto: oggi,domenica 21 settembre 2025 è venuta a mancare, presso la propria abitazione in via Lungoliri G. Della Monica, Serena Baldassarra in Geremia, di anni 49.
A darne il triste annuncio il marito Maurizio, la figlia Desirée, la madre, la sorella, i cognati, la cognata, la nipote e tutti i parenti che ne piangono la scomparsa con profondo dolore.
I funerali si terranno lunedì 22 settembre alle ore 16:00 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Sora. Seguirà l’accompagno al cimitero con ingresso da via Cocorbito. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, invitando a sostenere l’Associazione GE.NE. per la neurochirurgia infantile, con un gesto di solidarietà in memoria della cara Serena.
In queste ore, numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, segno dell’affetto e della stima di cui Serena godeva in città.
Liritv, profondamente colpita dalla triste notizia, si unisce al dolore della famiglia Baldassarra-Geremia ed esprime le più sentite condoglianze al marito Maurizio, alla figlia Desirée e a tutti i loro cari.